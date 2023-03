Grotte, Provvidenza annuncia ricandidatura a sindaco

Il sindaco uscente di Grotte, Alfonso Provvidenza, annuncia la sua ricandidatura alla guida del comune. Il primo cittadino ha commentato così la scelta di partecipare all’imminente competizione elettorale: “Mi ricandido a coprire la carica di sindaco del comune di Grotte innanzitutto per proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa. Cinque anni durante i quali non solo abbiamo raggiunto tanti successi, ma siamo riusciti a dare una svolta al nostro comune anche sotto l’aspetto finanziario, mettendo in ordine i conti. Abbiamo anche ricevuto diversi finanziamenti e realizzato varie opere, molte delle quali saranno completate nei prossimi anni. Devo dire che, insieme alle persone che credono in me e mi sostengono, la visione sul futuro del nostro paese è ben chiara e delineata. Si tratta, mi piace sottolinearlo, di una visione non solo di sviluppo ma anche di valori”.