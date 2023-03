Statale 115 tra Licata e Butera, Cambiano: “troppi incidenti, bisogna intervenire”

Il tratto di Strada Statale 115, in specie quello compreso tra i Comuni di Butera e Licata, versa ormai da tempo in condizioni di estrema pericolosità. In particolare, la problematica è acuita dalla presenza della pericolosissima curva di “Poggio di Guardia” e del cavalcavia “Falconara”, ormai da anni in condizioni precarie.

“Ho chiesto al Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Mobilità la convocazione di una seduta per discutere e trovare una soluzione al problema, affinché Anas e Regione forniscano risposte concrete in tempi certi relative ad interventi davvero non più procrastinabili”, dichiara in una nota il deputato regionale Angelo Cambiano. “I dati allarmanti, infatti, sono ormai facilmente riscontrabili nella cronaca che sempre con maggiore frequenza narra di incidenti con danni a cose e/o persone, spesso anche di natura irreversibile. Attendiamo adesso con fiducia un riscontro positivo, sperando di poter risolvere la questione in modo definitivo.”