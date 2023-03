Castrofilippo. Il Maresciallo Capo Angelo Salvo Borsellino ex comandante della locale stazione dei carabinieri diventa cittadino onorario. La cerimonia di consegna ieri in municipio.

“Ha contribuito alla rinascita morale del paese attraverso la sua professionalità con spirito di sacrificio, di attaccamento al dovere e di servizio nei confronti della collettività” Con questa motivazione l’amministrazione comunale di Castrofilippo ha consegnato la cittadinanza onoraria al Maresciallo Capo Angelo Salvo Borsellino, dal 2013 al 2017 comandante della locale stazione dei carabinieri ed oggi in servizio al Reparto Operativo di Agrigento. La proposta dell’amministrazione era stata approvata dal consiglio comunale lo scorso 2 di settembre ma soltanto adesso è stato possibile conferire la cittadinanza onoraria al maresciallo Borsellino durante una cerimonia che si è svolta al comune. Presenti il Maggiore Luigi Pacifico, comandante della compagnia carabinieri di Canicattì, il sindaco Franco Badalamenti, gli assessori: Salvatore Alessi, Antonio Sedita, Mariella Acquista, il presidente del consiglio comunale Salvatore Graci ed alcuni componenti dell’assemblea cittadina. Il maresciallo Borsellino, – si legge ancora nella motivazione- durante la sua permanenza a Castrofilippo ha tenuto un comportamento opportuno dando esempio di solidarietà e nello stesso tempo di intransigenza e di rigore. Durante la sua permanenza a Castrofilippo il Maresciallo Capo Angelo Salvo Borsellino ha ottenuto brillanti risultati nell’azione di contrasto alla criminalità ed in particolare nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori. Ma non sono mancate le azioni di solidarietà ed i rapporti umani nei confronti dei più deboli. E Castrofilippo non poteva dimenticare quanto fatto dal sottoufficiale per il paese facendolo diventare cittadino onorario.