Grotte, la proprietaria è in Germania e i ladri le svaligiano casa

Ladri in azione in via Giubileo, a Grotte. Ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono entrati in un’abitazione di proprietà di una pensionata che però vive in Germania. Una circostanza che probabilmente i malviventi conoscevano. Una volta all’interno della casa i ladri hanno portato via di tutto: elettrodomestici, attrezzi e anche l’autoclave. Secondo una prima stima il danno arrecato ammonterebbe a circa 5 mila euro. A fare la scoperta è stata la sorella della proprietaria recandosi a dare un’occhiata all’abitazione della congiunta. Presentata denuncia ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini.