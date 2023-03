Gianni Giardina Commissario Degustatore al Berliner Wine Trophy 2023

Nella capitale tedesca nei giorni scorsi, a Berlino in Germania si è svolto il concorso internazionale Berlin Wine Trophy, diventato il concorso di vino più influente in Germania e il più grande concorso internazionale di vino al mondo, sotto il patrocinio dell’OIV e dell’UIOE. Ogni anno, il BWT riunisce noti produttori e distributori di tutto il mondo, e il numero di campioni presentati è in costante crescita con quasi 15.000 iscrizioni all’anno (edizioni invernali ed estive). A rappresentare l’Italia e in particolare la Sicilia, nella prima sezione, l’enologo Gianni Giardina dell’IRVO, Maestro assaggiatore di vino, Ambasciatore internazionale della viticoltura eroica.

I vini Italiani premiati 519, una ventina i siciliani.