In occasione dell’ottantesimo anniversario della Campagna di Russia. Domenica prossima si ricordano le 8 vittime di Castrofilippo

Castrofilippo ricorda i propri caduti nella Campagna di Russia 1941/1943. Lo farà domenica prossima, 26 marzo, in occasione dell’ottantesimo anniversario con una manifestazione che si terrà nel comune dell’agrigentino a partire dalle 9.30. Il programma prevede: l’arrivo al viale Bonfiglio della Fanfara dei bersaglieri dell’associazione Bersaglieri di Caltanissetta- Raduno partecipanti e i portatori di bandiera. Alle 10 da viale Regina Elena partenza del corteo con le autorità civili, e militari la fanfara, bandiera tricolore e la bandiera Combattenti e Reduci per raggiungere la chiesa Maria Santissima del Rosario. Alle 10. 50 celebrazione della Santa Messa in suffragio ai caduti. A seguire deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti onori militari ed esibizione della fanfara dei bersaglieri. A Castrofilippo, furono in totale otto le vittime cadute in Russia. Di due si conosce il luogo della sepoltura i restanti sei risultano ad oggi dispersi. L’iniziativa di domenica prossima è stata organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Badalamenti in collaborazione con l’Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia (U.N.I.R.R.) e l’associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R)