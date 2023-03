Naro, concorso fotografico “La Passione di Cristo in uno scatto”

Nasce il primo concorso fotografico “la passione di cristo in uno scatto”, organizzato dall’Associazione Culturale “Narocco” in collaborazione con l’associazione “iContemplattivi”. I riti pasquali che vanno sotto il nome di Settimana Santa, vengono celebrati a Naro con una rappresentazione drammatica-religiosa molto commovente e particolarmente sentita. Tale rappresentazione è molto antica e si rifà al Mortorio, ideata e rappresentata per la prima volta l’11 Marzo del 1807. Oggi questa felice tradizione rivive e continua per interessamento degli attori dell’associazione “CAMICO, iContemplATTIVI”

Le foto dovranno raccontare la manifestazione attraverso gli occhi del pubblico e gli scatti migliori saranno pubblicati sui giornali e messe a disposizione di chi ne farà richiesta. Alle 2 miglior foto (una a colori e una in bianco e nero) sarà assegnato il Premio “LA PASSIONE DI CRISTO IN UNO SCATTO” che sarà consegnato in occasione delle festività di San Calogero. Inoltre ci sarà una mostra fotografica con tutte le foto.

Le foto dovranno essere pubblicate direttamente sulla bacheca della pagina Facebook “la Passione di Cristo in uno scatto”. Si ricorda che tutte le foto sono cedute a titolo assolutamente gratuito. Le due foto vincitrici dell’edizione verranno utilizzate nei depliant e nei manifesti di promozione della festa dell’anno successivo.

L’evento sarà giorno 2 e 7 Aprile 2023.