Marito violento picchia e minaccia la moglie: denunciato

Un quarantenne agrigentino è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di minacce e lesioni nei confronti della moglie. Un rapporto ormai logoro degenerato qualche giorno fa in una aggressione alla donna, una trentacinquenne. Il fatto è avvenuto in un’abitazione del centro di Agrigento. Dalle parole si è passati ai fatti e, secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe messo le mani addosso alla moglie. Quest’ultima sarebbe riuscita a sottrarsi alle botte.

Provvidenziale anche l’intervento delle forze dell’ordine che hanno scongiurato il peggio. La trentacinquenne è stata poi accompagnato all’ospedale San Giovanni di Dio dove le sono stati diagnosticati traumi sparsi, per fortuna non gravi, giudicati guaribili in pochi giorni. Per l’uomo, invece, è scattata la denuncia a piede libero.