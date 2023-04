Pasquetta al Giardino della Kolymbethra tra passeggiate ed escursioni guidate

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

Il Lunedì dell’Angelo al Giardino della Kolymbethra, un “angolo di paradiso” dove olivi secolari prosperano generosi e le piante mediterranee inondano la Valle dei Templi (AG) coi loro profumi e colori, si potrà partecipare – a partire dalle ore 10 – alle visite guidate dell’antico agrumeto in piena fioritura. Saranno proposte, inoltre, escursioni guidate da esperti speleologi nell’Ipogeo Kolymbethra-Porta Quinta alla scoperta dei sotterranei scavati dall’uomo nel V secolo a.C. per approvvigionare d’acqua l’antica città greca di Akragas. Ancora, i visitatori potranno scegliere il percorso che dall’interno del giardino conduce al celebre ulivo secolare dipinto dai viaggiatori che, tra XIX e XX secolo, consideravano la Kolymbethra come una meta imprescindibile del Grand Tour.

Per la giornata di Pasquetta sarà possibile prenotare un cestino da picnic oppure un posto a sedere nell’area attrezzata tra gli aranci.

Biglietti: intero €7; ridotto 6-18 anni €2; studenti 19-25 anni €5; iscritti FAI, ridotto bambini fino a 5 anni, disabili, convenzione National Trust gratuito; famiglia €15; residenti € 5.

Uso area picnic (due fasce orarie 12.30 – 14 e 14 – 15.30): € 2 adulti, € 1 bambini

Supplemento visita ipogei: € 10 intero – € 7 iscritti FAI, bambini 6-17 anni – gratuito 0-5 anni

Chi si iscriverà al FAI o rinnoverà in loco entrerà gratuitamente e vedrà rimborsato il biglietto

Per informazioni: Giardino della Kolymbethra, Parco Valle dei Templi – Area Tempio dei Dioscuri, Agrigento;

335 1229042; faikolymbethra@fondoambiente.it;www.giardinodellakolymbethra.it

Per prenotare un posto nell’area picnic: faikolymbethra@fondoambiente.it, indicando la fascia oraria di fruizione (12:30 – 14 oppure 14 – 15.30).

Per prenotare un cestino da picnic: info@easywaytour.com indicando la fascia oraria di fruizione (12.30 – 14 oppure 14 – 15.30)