I.C.S “Alessandro Manzoni” in Ravanusa, giornata dedicata alla legalità, con la testimonianza della signora Tina Montinaro

In occasione dell’ anniversario della strage di Capaci 23 Maggio 2023, i Referenti di Educazione Civica e la Referente alla Formazione , hanno organizzato una giornata dedicata alla legalità, con la testimonianza della signora Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, capo scorta di Giovanni Falcone.

In occasione di tale ricorrenza, il 26 aprile, alle ore 9:30 nell’ atrio dell’I.C.S “Alessandro Manzoni” in Ravanusa, si terrà una cerimonia che coinvolgerà alcune classi della scuola Primaria e della Secondaria di primo grado.

Un momento di riflessione per sollecitare la crescita educativa e formativa dei ragazzi facendo leva sui valori di giustizia, rispetto, pace, libertà e democrazia. Solo dall’educazione e dalla responsabilità sociale e dalla legalità, possono nascere le forme più concrete ed efficaci di contrasto alla corruzione, alla violenza che permea e finisce con il compromettere la vita quotidiana di tanti, con forme diverse.

Sono passati ormai 31 anni da quel terribile giorno, quando nell’esplosione devastante persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

È la giornata della legalità, della memoria e dell’impegno contro tutte le forme di criminalità organizzata.

Ravanusa lì 07-04-2023

Dirigente Scolastico

Professoressa Marilena Giglia