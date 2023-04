Agrigento, ecco il nuovo Consiglio pastorale diocesano

Il nuovo Consiglio pastorale diocesano, della Chiesa Agrigentina presieduto dal Vescovo « è organo di consultazione e di servizio pastorale per lo studio della situazione e l’elaborazione dei programmi pastorali. è il luogo di incontro e di comunione della comunità diocesana unita attorno al Vescovo,favorisce nella Chiesa particolare lo spirito di comunione in modo che essa abbia la consapevolezza di essere la famiglia dei figli di Dio e dei fratelli in Cristo.

Questi, nell’unità dello Spirito, si confrontano con la Parola di Dio e vivono attorno all’altare nell’esercizio dell’unico sacerdozio di Cristo, espresso nel sacerdozio ministeriale del Vescovo e dei presbiteri e nel sacerdozio regale di tutti i battezzati, operando a servizio dei fratelli. Il CPD, inoltre, è attento ai segni dei tempi, si sente coinvolto nelle situazioni di vita del popolo agrigentino e ne condivide le ansie e le attese.»

“Quale espressione significativa della Chiesa particolare, promuove e condivide le iniziative più adatte per la rinascita spirituale, morale e sociale delle popolazioni agrigentine” si legge ancora nello Statuto, recentemente rinnovato .

A comporre il Consiglio, come membri di diritto, attorno all’arcivescovo Mons. Alessandro Damiano vi sono :

Vicario generale: don Giuseppe Cumbo

Coordinatore degli Uffici del Dipartimento Pastorale della Curia: don Gaetano Montana Rappresentante della Consulta delle Aggregazioni Laicali: Giovanni Minuta

Rappresentante della Consulta di Pastorale Sanitaria: Antonio Garufo

Diacono permanente: Religioso: fra Augusto Magno

Religiosa: suor Alessandra Panepinto

Membri scelti dall’Arcivescovi : Concetta Campione, Giovanna Cavaleri, Giovanni Russo

Vi sono poi i membri eletti per ciascuna forania: Lauretta Antonino , Pappalardo Giuseppa (Agrigento), Sutera Sardo Salvatore, La Mendola Giuseppina (Aragona), Randisi Maria, Carrubba Luciano (Porto Empedocle), Russotto Patrizia, Lo Iacono Gaetano, (Cammarata), Traina Giulio (Santo Stefano Quisquina), Cacciato Giuseppe , Infantino Ignazio (Canicattì ), La Greca Anna, Barletta Michele, (Licata ), Di Caro Giovanni (Ravanusa ) Miceli Giuseppina, Scaturro Paolo (Ribera ) Bono Giusy Bassi Lilla (Sciacca)

Nella riunione di ieri 23 Marzo Mons. Alessandro Damiano, secondo l’art.5.a dello statuto del CPD ha nominato tra i membri laici del consiglio pastorale la prof.ssa Giovanna Cavaleri Coordinatore che, nello spirito di servizio alla nostra Diocesi, ha accettato questo delicato incarico.

Ignazio Infantino è stato designato dalla Coordinatrice Giovanna Cavaleri Segretario del CPD.

Inoltre sono stati eletti in seno al consiglio pastorale Lauretta Antonino in qualità di vice Coordinatoere e La Greca Anna, Carrubba Luciano, Fra Augusto Magno e Cacciato Giuseppe come membri del direttivo che hanno accettato la carica .

Auguriamo al nuovo consiglio Pastorale un sguardo profetico capace di cogliere le sfide emergenti dalla realtà sociale ed ecclesiale.