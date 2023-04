La Polizia festeggia 171 anni, il bilancio dell’ultimo anno delle attività in provincia

La polizia di Stato di Agrigento traccia il bilancio dell’ultimo anno delle attività eseguite con riferimento al periodo compreso dall’aprile 2022 al marzo 2023. Tra i reati denunciati si evince un aumento delle estorsioni, dei furti e delle rapine mentre sono in calo gli omicidi e le violenze sessuali. Emblematico, così come sottolineato più volte dalle Istituzioni, il dato sull’usura: una sola denuncia in tutto l’anno. Impressionanti, invece, i numeri che riguardano l’immigrazione con oltre 60 mila persone sbarcate in provincia di Agrigento.

I REATI DENUNCIATI DA APRILE 2022 A MARZO 2023

Omicidi: 6 (-33,33%); tentati omicidi 5 (-66,67%); lesioni dolose 493 (+20,54%); violenze sessuali 23 (-17,86%); furti 2.456 (+16,67%); rapine 81 (+50%); estorsioni 69 (+43,75%); usura 1; truffe e frodi 1.312 (-8,89%); danneggiamenti con incendio 147 (-1,34%); danneggiamenti 1.138 (-1,04%); atti intimidatori 51 (-7,27%).

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA

Arresti: 641 totali di cui 544 in flagranza di reato e 97 in esecuzione di misure cautelari. Fermi: 18 tutti disposti dall’autorità giudiziaria. Provvedimenti Sius/Siep/M.A.E: 362; Persone denunciate in stato di libertà: 896. Persone identificate: 130.310. Veicoli controllati: 59.773. Veicoli controllati con sistema Mercurio: 70.252. Interventi di pubblico soccorso: 4.157. Posti di controllo effettuati: 7.997. Controlli a persone sottoposte a misure cautelari: 52.139. Contestazioni violazione del codice della strada: 2.454. Persone sottoposte a foglio di via: 44. Armi sequestrate: 52. Sequestri di veicoli: 407. Sequestri di sostanze stupefacenti: 29.413 grammi. Perquisizioni domiciliari e personali: 510. Controlli ad esercizi commerciali: 235. Violazioni amministrative: 47.

SEZIONE ANTICRIMINE

Avvisi orali: 120. Sorveglianza speciale: 18. Fogli di via: 88. Daspo: 51. Dacur: 5. Ammonimenti: 10. Certificazioni antimafia: 604. Minori non accompagnati in comunità: 6.373. Fotosegnalamenti Lampedusa: 58.185. Fotosegnalmenti Agrigento: 3.056.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Controlli amministrativi: 87. Violazioni contestate: 21. Passaporti rilasciati: 2.930. Nulla osta consolari: 1.259. Nulla osta Questure: 495. Dichiarazioni di accompagno per minori: 104. Licenze rilasciate: 375. Sospensioni: 18. Non accoglimento: 13. Revoche: 3. Diffida: 18. Cessazione: 2. Porto d’armi rilasciati: 390. Istanze negate: 76. Revoche: 44. Nulla osta donazione/eredità: 15. Dinieghi nulla osta: 2. Proposte divieto detenzione armi: 29.

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Permessi di soggiorno: 5105. Numero sbarchi: 1.710. Migranti sbarcati: 61.342. Respingimenti: 7.610. Espulsioni: 161. Trattenimenti: 1.516. Ordini allontanamento: 6.255. Asilo politico: 125. Protezione sussidiaria: 111. Motivi umanitari: 338. Richiesta trattato Dublino: 733. Protezione internazionale: 1.497. Dve: 78. Nulla osta: 728.

POLIZIA STRADALE

Veicoli controllati: 10.404. Persone controllate: 13.922. Pattuglie impiegate: 2.495. Soccorsi effettuati: 795. Infrazioni elevate. 5.362. Mancanza assicurazione: 260. Mancate revisione: 715. Superamento limiti velocità: 921. Guida in stato d’ebbrezza: 77. Guida in stato di alterazione: 8. Mancato uso della cintura: 770. Cellulare alla guida: 121. Patenti ritirate: 395. Punti decurtati: 11.153. Controlli con etilometro: 1.705. Incidenti: 167. Incidenti mortali: 5. Incidenti con feriti: 112. Persone ferite: 195. Incidenti con danni: 50. Persone denunciate: 68. Persone arrestate: 1.

POLIZIA FERROVIARIA

Persone denunciate: 8. Persone identificate: 7.740. Stranieri identificati: 1.805. Veicoli controllati: 61. Stupefacente sequestrato: 88.773. Pattuglie in servizio: 987. Servizi di scorta: 192. Contravvenzioni: 29.

POLIZIA POSTALE

Uffici postali controllati: 234. Spazi virtuali controllati: 95. Frodi: 71 persone denunciate. Importi sottratti: 237.259. Reati contro la persona: 8 per diffamazione; 2 revenge porn; 10 sostituzione di persona; 98 furto di identità; 54 attacchi privati; 80 truffe online.