Stalking, vìola divieto di avvicinamento: arrestato 44enne

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Belvedere hanno arrestato un pregiudicato di 44 anni che, seppur già denunciato dalla ex moglie per atti persecutori, e pertanto già sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa, ha sistematicamente violato la misura recandosi sotto l’abitazione dell’ex per minacciarla.

I Carabinieri, intervenuti in più circostanze, hanno chiesto l’aggravamento della misura emessa dall’Autorità Giudiziaria aretusea e dopo aver rintracciato l’uomo, lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.