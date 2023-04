Valle dei Templi, boom di visitatori ma raffica di multe per automobilisti indisciplinati

La Valle dei Templi presa d’assalto da turisti e visitatori nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Migliaia di persone hanno scelto di trascorrere i giorni della settimana Santa tra le bellezze del Parco Archeologico. Un notevole flusso di gente si è registrato soprattutto nella giornata del lunedì dell’Angelo con un buon ritorno economico per attività commerciali e B&B.

Il risvolto della medaglia però è sempre il solito problema dei parcheggi. Sono state almeno cento le multe elevate dagli agenti della polizia locale e provinciale ad altrettanti automobilisti indisciplinati. In molti, trovando il parcheggio del Tempio di Giunone sold out già di mattina, hanno parcheggiato le proprie auto lungo via Panoramica dei Templi con non pochi disagi a viabilità e sicurezza.