Canicattì, mancano i medici: chiuso il reparto di Chirurgia

Il reparto di chirurgia dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì da questa mattina non è più operativo. Lo scrive nell’edizione di oggi il quotidiano La Sicilia. I pazienti che necessitano di ricoveri e interventi saranno trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alla base dello stop delle attività la carenza di medici. Ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro del dottore Mauro Zanchi, uno degli ultimi rimasti. Il medico prenderà servizio in una struttura privata della provincia. Una situazione che si ripete considerando che già nel recente passato il reparto aveva subito interruzioni per lo stesso problema. Adesso si attendono le dovute contromisure dell’Asp di Agrigento per rimettere in funzione l’Unità.