Uccide il cane lanciandolo dal balcone: denunciato pensionato

Gesto di estrema crudeltà ad Agrigento dove un pensionato settantenne è stato denunciato dai carabinieri per aver ucciso il proprio cane dopo averlo lanciato dal balcone posto al secondo piano di un’abitazione. Il fatto è avvenuto in via Manzoni, nei pressi dello stadio Esseneto.

Non è chiaro il motivo alla base dell’insensato gesto. Per l’animale, un cane di piccola taglia, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Agrigento dopo la segnalazione di diversi residenti. Sequestrata la carcassa del cane.

L’uomo, invece, ha negato di essere stato l’autore dell’efferata azione affermando che il cane si fosse gettato da solo dal balcone. Una versione smentita dai numerosi vicini di casa che hanno anche inveito nei confronti del pensionato. Adesso nei confronti di quest’ultimo è scattata la denuncia per uccisione di animale.