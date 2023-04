Abusa di una donna nel bagno di un locale: arrestato 42enne

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato, per l’ipotesi di reato di violenza sessuale, un ericino 42enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura.Da un’accurata indagine, pienamente condivisa dall’Autorità Giudiziaria, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del 42enne per un episodio di violenza sessuale che sarebbe avvenuto lo scorso mese di gennaio.

L’uomo, infatti, avrebbe avvicinato la vittima all’interno del bagno di un locale notturno della città, costringendola a subire atti sessuali. Nella circostanza, la donna era riuscita a divincolarsi dall’uomo e si era data alla fuga. Il mattino seguente aveva deciso di rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Trapani per denunciare l’accaduto. Gli investigatori, dall’analisi dei dettagli forniti dalla donna e dopo un’accurata indagine, erano così riusciti a risalire all’identità del presunto autore.

L’odierno arrestato, a seguito delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico presso la propria abitazione.