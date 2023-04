Convegno Infrastrutture Urbane, Acque e Rifiuti a Castrofilippo

Si è svolto un interessante CONVEGNO/SEMINARIO dal titolo ” AL SERVIZIO DEI CITTADINI: Infrastrutture Urbane, Acque e Rifiuti ” giorno 17 aprile 2023 pressi la sala consiliare di Castrofilippo organizzato dalla RETE CIVICA DELLA SALUTE in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e PPC di Agrigento, Ordine degli Agronomi Forestali e Collegio dei geometri e dei periti agrari, con il patrocinio del LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, COMUNE DI CASTROFILIPPO, EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO, PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO, WWF SICILIA, CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI AGRIGENTO, FONDAZIONE ARCHITETTI DEL MEDITERRANEO, CLUB SORIPTMIST di AGRIGENTO, USR provveditorato di AGRIGENTO.

intervenuti dopo i saluti istituzionali:

il Sindaco del comune di Campobello di Licata per testimoniare l’esperienza amministrativa sperimentata nella sua città, con particolare attenzione alla redazione del PEF quale costo per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, e sulle difficoltà nella redazione dei bilanci comunali

Margherita Trupiano del Club SOROPTIMIST di Agrigento, la quale ha presentato un bellissimo progetto sulla CITTA CHE VORREI,

Arch. Giancarlo la Rocca, della soprintendenza di Caltanissetta, che ha fatto vedere come intervenire nei monumenti bisognosi di consolidamenti e restauro

Arch. Giuseppe Mazzotta in qualità prima di presidente del WWF e poi di Segretario dell’Ordine degli Architetti è intervenuto mostrando delle immagini di progetti realizzati nelle cittadine agrigentine, come giardini, piazze esempi di riqualificazione urbana da poter prendere da esempio per le prossime progettualità

Sottoscrizione del protocollo di intesa, tra la RETE CIVICA DELLA SALUTE e Chef Moscato Giuseppe l’associazione NZEMMULA e dal presidente Varisano dell’associazione Culturale Nzemmula Aps…. per lo sviluppo della rete nel campo della gastronomia per il recupero delle ricette e dei sapori tipici Castrofilippesi e locali, un PROGETTO di educazione alimentare un tassello in più per loro, che li spinge a portarlo avanti con più determinazione anche con l’aiuto importante della rete civica per la salute, commenta cosi il presidente Varisano. Ci aiuterà ancora di più a portare avanti il nostro progetto di educazione alimentare, valorizzazione del territorio e tutele dell’ambiente. sarà anche un modo per programmare insieme all’arch lo brutto coordinatore provinciale della rete civica della salute, nuovi progetti in collaborazione e coesione con questa grande associazione riconosciuta dalla regione siciliana.

l’arch. antonino lo brutto a parlato sulla metodologia della RACCOLTA RIFIUTI, e su come si può migliorare visto che il comune supera già il 65% di raccolta differenziata, BUONE pratiche per debellare il problema dei RAEE, degli INGOMBRANDI, degli ABBANDONI ecc. fino a voler pensare di proporre una diversa gestione dei rifiuti, proponendo una gestione in HOUSE PROVIDER con una società a partecipazione pubblica comunale, dotandosi di un parco macchine proprio con gli stessi Operatori Ecologici, si potrebbe risparmiare l’utile d’impresa e l’IVA, facendo abbassare il costo dei rifiuti, altra idea per aiutare i cittadini a pagare meno, potrebbe essere l’applicazione della TARIFFAZIONE PUNTUALE, il cittadino se differenzia bene e produce poco indifferenziato deve pagare in modo diverso da chi non fa bene la differenziato, e li abbandona per strada o deposita presso l’isola ecologica quando è chiusa.

sperando che tutti queste idee possa essere sentite e recepite da chi nei prossimi anni si occuperà della cosa pubblica.

Anche il pubblico ha contribuito con la loro partecipazione alla buona riuscita dell’evento, partecipando attivamente e istaurando un interessante

dibattito costruttivo e di confronto.

l’incontro si è concluso con un rinfresco offerto dall’amministrazione comunale di Castrofilippo, mentre la pasticceria con i cannolicchi di ricotta sono stati offerti dal Chiosco Bar Pasticceria ” TRE STELLE” dei fratelli Taibi di Castrofilippo