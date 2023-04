Dl migranti, Ternullo (FI): “Attenzione per Sicilia e Lampedusa. L’obiettivo è regolamentare l’immigrazione”

“Se non si mette ordine ai vari

strumenti giuridici attraverso i quali è possibile arrivare e restare legalmente in Italia, anche l’integrazione degli immigrati diventa difficile. L’obiettivo del decreto Cutro è proprio quello di regolamentare l’immigrazione, distinguendo tra

quella legale e quella illegale”. Lo ha detto in Aula la

senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in discussione generale sul dl Cutro a Palazzo Madama.

“Lo fa attraverso una serie di interventi come il

potenziamento delle attività di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione dei criminali, l’inasprimento delle pene, una precisa programmazione triennale delle quote di stranieri da accogliere in Italia per lavori subordinati, la semplificazione delle procedure per avviare contratti tra aziende e lavoratori. Alcune di queste disposizioni – conclude Ternullo – interessano la

mia Sicilia, in particolare Lampedusa, dove sarà possibile attivare postazioni della Croce rossa e del 118. Lampedusa meriterebbe il premio Nobel per la pace per essersi fatta carico, in oltre trent’ anni, di accogliere in maniera straordinaria e generosa migliaia di uomini e donne che sono arrivati sulle sue coste. Con questo decreto il governo di

centrodestra dimostra, tra le altre cose, di voler seriamente intervenire per rendere dignitosa e davvero umana l’accoglienza

in un’isola martoriata da troppi anni di arrivi incondizionati”.