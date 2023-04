Trova 4000 euro in un borsello per strada e lo riconsegna, il gesto di una nigeriana

La polizia di Stato ha restituito, nei giorni scorsi, un borsello contenente la somma in contanti pari ad oltre 4000 euro, al legittimo proprietario che lo aveva smarrito. La disavventura accaduta a un cittadino palermitano si è, così, conclusa con un lieto fine, grazie alla meritoria opera di una cittadina nigeriana.

La storia

La donna, regolarmente soggiornante in territorio nazionale da diversi anni, seppur attualmente in cerca di occupazione, si era recata presso il Commissariato di P.S. “Zisa Borgonuovo”, mossa da nobile senso civico: riferiva agli operatori di Polizia di aver trovato qualche istante prima, in via Noce incrocio con via Lancia di Brolo, un borsello contenente una somma ragguardevole di denaro contante di poco superiore ai 4000 euro e di ritenere corretto che il proprietario ne tornasse in possesso.

I poliziotti, adoperatisi immediatamente nella ricerca del proprietario, sono riusciti, grazie ad alcuni scarni elementi legati agli effetti personali contenuti insieme al denaro nel borsello, a risalire all’identità dell’avente diritto. Con la voce incrinata dalla commozione e dall’incredulità, il cittadino ha così accolto il messaggio che, ormai, disperava di poter ricevere.

Recatosi in commissariato, avrebbe chiarito agli agenti di aver smarrito nei giorni scorsi il borsello, precisando che il denaro contenuto sarebbe servito all’acquisto di mobili in previsione di un trasferimento di domicilio. Dopo aver fornito ampie dimostrazioni, circa l’autenticità di quanto denunciato, l’uomo è rientrato in possesso del borsello e del suo contenuto ed ha ricompensato la cittadina nigeriana consegnandole una somma di denaro.