Protesta per chiusura del Presidio Sanitario di Base a Castrofilippo

MANCATO RISCONTRO a Disservizio, chiusura del Presidio Sanitario di Base presso Comune di Castrofilippo, prot.n. 45727 del 20/03/2023

il sott. Antonino Lo Brutto non avendo avuto nessun riscontro, a seguito della segnalazione del 17/03/2023, a seguito di un primo sollecito del 29/03/2023, Oggi 04/05/2023

ad oltre 48 giorni dalla segnalazione, ancora nulla di fatto e NESSURA RISPOSTA RICEVUTA, sulla problematica della chiusura del Servizio di Medicina di Base

presso il comune di Castrofilippo, con la presente si sollecita quanto di competenza a trovare una soluzione risolvendo le difficoltà di doversi recare presso altri comuni

per aver rinnovato un Piano Terapeutico, o per il rinnovo patenti, o per i presidi sanitari ecc.