Anziana in stato confusionale si perde per strada: salvata dalla Polizia

Un’anziana agrigentina è stata rintracciata e salvata dai poliziotti della sezione Volanti della Questura dopo essersi persa per strada. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, l’hanno trovava mentre vagava per le campagne del quartiere di Fontanelle. La signora, fisicamente in buone condizioni, aveva perso la via e non riusciva più ad orientarsi.

Tempestivo e provvidenziale l’intervento della polizia che, dopo averla rintracciata, si è preso cura della donna rifocillandola e tranquillizzandola. Gli agenti, dopo aver omaggiato la signora con un mazzo di fiori di campo, l’hanno riaccompagnata dai familiari che hanno tirato un sospiro di sollievo.