Carmelo Pullara, nel Comune di Ravanusa si riafferma il pieno sostegno al candidato sindaco Vito Ciotta

Ci spiace dovere intervenire nell’ambito di una campagna elettorale dove sarebbe meglio lasciare spazio ai programmi ed ai candidati sindaco, ma corre l’obbligo precisare il perimetro politico nel quale mi muovo e nel quale ho chiesto ai miei amici di muoversi per evitare che, nel dubbio gli elettori possano sbagliare. In tal senso L’On.le Pullara ed i suoi amici ribadiscono che, il centrodestra è un valore certo ed indiscutibile, il quale non viene meno nemmeno nelle scelte per le competizioni amministrative. Si precisa che, le candidature effettuate in maniera autonoma in schieramenti diversi dal centrodestra sono frutto di decisioni personali e determinano una inevitabile ed immediata interruzione del percorso politico svolto insieme. Per le elezioni amministrative nel Comune di Ravanusa si riafferma il pieno sostegno al candidato sindaco Vito Ciotta con i nostri candidati all’interno della lista civica dallo stesso guidata. La coerenza e’ per noi un valore irrinunciabile.

On. Carmelo Pullara