Castrofilipo, la relazione sull’attività svolta dall’Amministrazione Badalamenti

Cari Concittadini, con l’approssimarsi della data delle elezioni amministrative, fissata per il 28 e 29 maggio p.v., appare opportuno e doveroso tracciare un bilancio consuntivo delle attività realizzate dall’Amministrazione da me guidata nel corso del periodo del mandato amministrativo 2018 – 2023, un lavoro reso ancora più impegnativo dall’aver dovuto gestire la drammatica fase emergenziale causata dalla pandemia da Covid 19, eppure un lavoro condotto in modo deciso, appassionato ed efficace.

La determinazione con la quale sono state esercitate le scelte ed individuate le priorità deriva dalla convinzione che, anche e soprattutto nei periodi più difficili, occorre agire primariamente sulle leve sociali che mettono una comunità nella condizione di non fermarsi, ma di guardare al futuro; non a caso i servizi alla persona hanno ricevuto un’attenzione particolare, nella convinzione che il benessere della nostra comunità dipenda strettamente dalla coesione sociale, dove il singolo in difficoltà non è solo e, insieme agli altri, torna a scoprirsi risorsa.

Un particolare ringraziamento va rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi prefissati; al personale comunale, alle Forze dell’Ordine, alle Istituzioni scolastiche, ai medici ed alla farmacista comunale che, durante il periodo pandemico si sono adoperati per il bene e la salute della comunità castrofilippese, senza dimenticare l’associazionismo locale (Giubbe Verdi ed Happy People) che tanto hanno fatto durante questo quinquennio.

Nonostante tutte le difficoltà affrontate nel corso di questi cinque anni, l’Amministrazione è riuscita, coerentemente con i programmi ed obiettivi che si era proposti ad inizio mandato, a conseguire significativi risultati nei vari settori amministrativi, come di seguito evidenziati.

– Condizione finanziaria dell’Ente:

Durante il mandato, l’Ente:

– non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL;

– non ha dichiarato il predissesto finanziario, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;

– non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3-bis del D.L.vo n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.

– Situazione di contesto interno:

Il personale è ormai limitato ed in difficoltà a svolgere i numerosi adempimenti che vengono sempre più richiesti da normative nazionali e regionali; indispensabile è risultato, in siffatto contesto, l’apporto collaborativo e l’ausilio di n.17 unità di personale a tempo parziale e determinato che, in esecuzione di quanto programmato con delibera G.M. n.37 del 22.05.2019, sono state stabilizzate, anche con il rilevante contributo finanziario della Regione Siciliana (pari a circa il 60% dell’intera spesa per detto personale), con contratti a tempo indeterminato e parziale.

Lavori pubblici:

Tra le prime attività avviate da questa Amministrazione si è proceduto ad una generale ricognizione dello stato del patrimonio comunale, rilevando numerose criticità (Cinema, Campo Sportivo, Asilo Nido, Ville comunali di via Fosse e M.llo Ciccarelli, Scuola Elementare P. Balsamo, Incubatore d’impresa, Polisportivo coperto) rispetto alle quali, seppur nella notoria ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, si è proceduto a predisporre un programma di interventi.

Nell’ambito del sopra menzionato programma di interventi, tra le priorità individuate, particolare attenzione è stata prestata alla messa in sicurezza delle strutture di proprietà comunale.

In particolare si è proceduto alla messa in sicurezza delle strutture sportive presenti sul territorio, procedendo alla recinzione del polisportivo coperto (dove vi era un muro dell’altezza di 5 metri privo di qualsivoglia protezione) ed alla messa in funzione dell’impianto di riscaldamento, consentendo così la piena fruizione dell’impianto stesso a tutti i cittadini.

Ancora, in tale ambito, si è altresì proceduto alla riqualificazione e messa in sicurezza della recinzione esterna e dell’area tribuna della Scuola elementare Don Bosco; realizzazione della recinzione della polisportiva coperta; tale intervento, già realizzato, ha consentito di porre rimedio ad una grave situazione di pericolo per l’incolumità pubblica scaturente dalla fatiscenza della vecchia recinzione nonché ha permesso di migliorare l’accesso alla struttura e di sistemare le tribune del campo stesso.

Ulteriori interventi di messa in sicurezza delle strutture di proprietà comunale sono attualmente in corso di avviamento tramite cantieri regionali di lavoro; in particolare si sta procedendo alla sistemazione della recinzione e dell’interno della villa comunale di via Crocifisso, nonché alla sistemazione del parcheggio e prospetto del Cimitero Comunale, lato via Nazionale.

A completamento della programmata attività di messa in sicurezza di dette zone, questa Amministrazione, unica nella Provincia di Agrigento, ha ottenuto la concessione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un ulteriore finanziamento, dell’importo di euro 200.000 circa, da destinarsi alla realizzazione dei rimanenti impianti di illuminazione pubblica.

Sempre nell’ambito degli interventi programmati, con riferimento alle politiche di riqualificazione e controllo del territorio, questa Amministrazione è riuscita ad ottenere dalla Regione Siciliana un finanziamento complessivo di euro 55.000,00, che è stato così impiegato:

– euro 20.000,00 per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale;

– ulteriori euro 20.000,00 per la sistemazione/riqualificazione di aree di verde pubblico;

– euro 15.000,00 per l’adozione di misure di contrasto alla povertà ed esclusione sociale.

Nel periodo luglio 2020 – luglio 2022 l’Ente ha proceduto a realizzare:

– interventi di derattizzazione e disinfestazione del centro abitato, della cinta periferica e del cimitero comunale, nonchè due interventi di disinfezione negli edifici comunali e scolastici;

– cantiere di lavoro: sistemazione del parcheggio e prospetto del cimitero comunale;

– cantiere di lavoro: sistemazione recinzione della villa comunale di via Crocifisso;

– manutenzione e sistemazione strade esterne di contrada Fontanelle e contrada Mancino;

– lavori di sistemazione della pavimentazione del vialetto prospiciente le gentilizie adiacenti il muro di cinta all’interno del cimitero comunale;

– servizio di disintasamento condotte fognarie presso via don Sturzo, via Roma ed altre;

– servizio di disintasamento condotte fognarie presso corso Umberto via Rubbè ed altre;

– fornitura e collocazione di pavimentazione antitrauma in gomma e montaggio elementi di arredo parchi nella scuola materna ;

– lavori di sistemazione strade esterne di penetrazione agricola denominate Iazzovecchio e bretella collegio gesuitico;

– lavori di potatura e smaltimento dei tralci degli alberi nel centro abitato e precisamente quelli collocati nel centro abitato in prossimità dei siti ad alta frequenza pedonale e veicolare;

– lavori di sistemazione tratti di strade esterne denominate Tardovetto e Babilonia;

– lavori di demolizione e ricostruzione della scala sita in via sold. F. Lo Presti;

– sanificazione edifici comunali, scolastici e caserma dei carabinieri;

– disintasamento condotte fognarie presso via Terranova e U. La Malfa;

– fornitura e sostituzione di rubinetteria e pezzi sanitari alla caserma dei Carabinieri;

– manutenzione straordinaria delle strade adiacenti agli alloggi popolari, via G. Costa e Palmiro Togliatti, e della villa comunale;

– riqualificazione e messa in sicurezza recinzione e muretti scuola elementare don Bosco;

– lavori di sistemazione tratti di strade esterne denominate dietro le case di contrada Castellaccio e Urna;

– lavori di sistemazione spartitraffico in via nazionale accesso via Lenin;

Con l’utilizzo dei fondi ottenuti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si è proceduto ad affidare i seguenti incarichi di progettazione, definitiva ed esecutiva, relativi a:

– Consolidamento e messa in sicurezza di un costone roccioso prospiciente tra le vie Lenin e Mascagni, a protezione dell’abitato. €.30.000,00;

– Messa in sicurezza della via di fuga del Piano Comunale di Protezione Civile, dalla via S.To Graci al Torrente Jacono;

– Messa in sicurezza della strada di sviluppo rurale denominata Picciola;

Inoltre è stato concesso a questo Comune un contributo di € 50.000,00, giusto decreto del 30/1/2020, del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno recante «Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020», sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, concernente la assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, tale contributo, per il solo anno 2021 è stato raddoppiato ad €.100.00,00 con decreto dell’11/11/2020, ed è stato impiegato come di seguito:

– installazione di nuovi impianti di illuminazione in C.da Monaco, Margiovitale, Babilonia, Quadro e via S.to Lo Brutto. €.49.969,62.

– installazione di nuovi impianti di illuminazione in C.da Castellaccio, Centorbi, via G. Rossa, incrocio Naro, via dello Sport e C.da Picciola. €.49.969,62.

Ancora, è stato concesso a questo Comune un contributo di €. 50.000,00 da parte del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, concernente la “Assegnazione ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’art.1, comma 107 della legge 320 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019”, utilizzato per la “Riqualificazione e messa in sicurezza recinzione e muretti scuola elementare Don Bosco nel Comune di Castrofilippo. €.13.179,73 (economie di un precedente contributo da parte del Ministero dell’Interno relativo alla “Riqualificazione e messa in sicurezza recinzione e area tribuna scuola elementare Don Bosco e recinzione campo sportivo polivalente nel Comune di Castrofilippo”, dell’importo complessivo di €.50.000,00).

Infine, è stato concesso a questo Comune un contributo di €.10.000,00, da parte del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, concernente la “Assegnazione ai Comuni aventi popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti dei contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per l’anno 2022, ai sensi dell’art.1, comma 407 della legge 30 dicembre 2021, n.234” Bilancio di previsione della Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” utilizzato per la realizzazione di lavori di Manutenzione straordinaria delle strade adiacenti agli alloggi popolari, Via G. Costa e Palmiro Togliatti, e della Villa Comunale.

Con D.D.G. n.1160 del 02.11.2022, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha finanziato ed impegnato l’importo complessivo di euro 1.125.851,72 per il progetto denominato “Lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta nel Comune di Castrofilippo”.

Con D.D. n.335 del 16.12.2022 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo denominato “Creazione di Atelier multimediale storico artistico SCM dedicato al pittore castrofilippese Prof. Alfonso Agliata presso i locali a P.T. del centro sociale sito in Via Nazionale”, per l’importo complessivo di €.199.417,40. Il progetto in questione è stato presentato al GAL SCM per usufruire del contributo di cui all’azione “2.2 del P.A.L. Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale – Sottomisura 19.2 PSR Sicilia 2014/2020, atteso che la somma di €.199.417,40, occorrente per la realizzazione del progetto in argomento è a totale carico del GAL SCM relativamente al contributo del Bando di cui all’azione “2.2 del P.A.L. Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale – Sottomisura 19.2 PSR Sicilia 2014/2020”.

Con deliberazione della G.M. n.78 del 07.12.2022 si è stabilito, all’esito delle esperite procedure pubbliche, ai sensi dell’art.6 della Legge Regionale 28 gennaio 2014, n.5 (legge di stabilità per l’anno 2014) e del vigente Regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata, di destinare il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, al netto della eventuale quota complementare di rispettiva pertinenza, con forme di democrazia partecipata, come segue:

– Sistemazione villetta San Pio per l’importo di €.4.684,21;

– Rivestimento scaletta di via Sold. Giuliano e via Volpe per l’importo di €.4.684,21.

In ultimo l’Ente ha predisposto una proposta progettuale per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza in ambito comunale, dell’importo di euro 250.000,00, a valere sui fondi di cui al D.L. n.14/2017 – Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza.

Conclusa positivamente l’istruttoria dalla Prefettura di Agrigento l’intera documentazione progettuale è stata trasmessa al Ministero dell’Interno per le valutazioni di competenza ai fini dell’approvazione della graduatoria di cui al Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 21.10.2022.

Istruzione pubblica:

L’Amministrazione Comunale, atteso che nel Comune di Castrofilippo non esistono Scuole Medie Superiori, ha assicurato, per l’intero periodo del mandato, agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi”.

Con deliberazioni della G.M. n.58 del 10.09.2019, successivamente modificata con delibera n.59/2019, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n.23/96, si è proceduto alla approvazione ed alla successiva stipula di un protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo di scuola materna, elementare e media disciplinante i rapporti finanziari tra il Comune di Castrofilippo e l’Istituto medesimo.

Si è concesso annualmente un contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni delle Scuole Medie Inferiori.

Ciclo dei rifiuti:

Particolare attenzione è stata posta da questa Amministrazione riguardante il tema dei rifiuti ed in particolar modo puntando a rafforzare il senso di appartenenza e di orgoglio di ogni cittadino in merito alla corretta differenziazione dei rifiuti di cui egli stesso è il primo protagonista. Tale attività ha consentito un continuo crescendo della percentuale di rifiuti differenziati che di seguito si elenca;

ANNO 2018.. R.D. 70,40% ANNO 2019.. R.D. 69% ANNO 2020.. R.D. 64,56%

ANNO 2021.. R.D. 66,00% ANNO 2022 .. R.D. 67%

Si evidenzia che questo Ente avendo superato in ciascun esercizio, ad eccezione del 2020, la soglia del 65% di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani usufruisce annualmente della premialità corrisposta dalla Regione Siciliana.



Sociale:

Con deliberazione G.M. n.64/2018 si è proceduto ad approvare il progetto “Cittadini al lavoro”, determinando altresì le priorità dei servizi, per l’attivazione di n.14 unità lavorative da adibire al Servizio Civico. La realizzazione del progetto “Cittadini al Lavoro” ha avuto corso anche nell’anno 2021, coinvolgendo n.20 unità; tale progetto si è posto come obiettivo quello di permettere ad alcuni soggetti disoccupati di iniziare un percorso di formazione e addestramento lavorativo, attraverso l’assistenza economica finalizzata al servizio civico, ai sensi del Regolamento del Servizio Civico di questo Ente. Detti soggetti sono stati utilizzati all’espletamento di attività all’interno delle strutture comunali e/o all’interno del paese.

Tale progetto è stato riproposto anche nel 2022, con l’attivazione di n.10 unità da adibire al Servizio Civico.

Progetto di vita indipendente a disabile: è stato seguito un soggetto attraverso un lavoro di rete degli Enti Locali deputati alla gestione del Piano Terapeutico Individualizzato, per sostenerlo nel raggiungimento degli obiettivi concernenti la cura del persona, della salute e la gestione del vita quotidiana percorso sanitario riabilitativo presso la Comunità Terapeutica Assistita del Gruppo Appartamento “Pegaso” ubicato a Canicattì.

E’ stata riaperta al pubblico la biblioteca comunale, con l’Attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC), con l’utilizzazione di soggetti fruitori di Reddito di Cittadinanza.

Si è regolarmente proceduto al rinnovo delle convenzioni per il mantenimento delle rette di ricovero presso comunità alloggio per disabili psichici, privi di adeguato supporto familiare, ed inserimento presso case famiglie o comunità alloggio di minori in situazioni di rischio.

Sono stati realizzati dal 2018 al 2023 n.3 “Tirocini Formativi”, con l’utilizzo di persone con lievi disabilità o con problemi di disadattamento sociale e che in ogni caso sono in carico dal Dipartimento Salute mentale territorialmente competente. Ad ciascun soggetto che ha esplicato una attività, concertata da una equipe di medici ed assistenti sociali, il Comune ha assegnato una somma di €.15,00 giornaliera. Tramite tali tirocini il soggetto viene inserito in un contesto prima sconosciuto, si sente utile e socializza e rappresenta altresì una forma di prevenzione poiché, se lasciati soli, potrebbero aggravarsi ulteriormente e ciò avrebbe forti ripercussioni sociali e di carattere economico pesanti per la società e per l’Ente.

Questo Ente ha stipulato una convenzione con la cooperativa Socio Sanitaria 2 C, al fine di esplicare il lavoro per l’Assistenza all’Autonomia e Comunicazione presso gli istituti della scuola materna, elementare e media ai bambini con disabilità. Il Comune di Castrofilippo, a seguito di rimodulazione progettuale da parte del distretto D3, ha avuto assegnata la somma di €. 7.237,25. Tale servizio ha avuto inizio nell’anno scolastico 2020/2021, è proseguito, per lo stesso importo, nell’A.S. 2021/2022. Tale servizio è stato avviato anche per l’A.S. 2022/2023 per un importo di circa 20.000 euro.

Si è inoltre garantita l’assistenza sanitaria a soggetti portatori di handicap (affetti da inabilità mentale) da usufruire tramite l’acquisto di medicinali indispensabili o attraverso un lavoro di rete degli Enti Locali deputati alla gestione del Piano Terapeutico Individualizzato, per sostenere il diversamente abile al raggiungimento degli obiettivi concernenti la cura della persona, della salute e la gestione della vita quotidiana, inserimento in Comunità.

In stretta collaborazione con Distretto socio-sanitario di Canicattì si è provveduto all’approvazione dei vari Bonus, in favore dei soggetti residenti in condizione di disabilità grave, art. 3 comma 3 della L.104/92 e di disabilità gravissima, art. 3 D.M. del 26/09/2016, con decorrenza dal 11/11/2022 al 25/11/2022.

Su proposta dell’UEPE c/o Tribunale, a seguito della intervenuta stipula di apposita convenzione con l’Ente, sono stati predisposti diversi inserimenti in Lavori Socialmente Utili di soggetti condannati per reati vari.

Realizzazione di gite sociali turistico – religiose per gli anziani:

Anno 2019 a San Giovanni Rotondo;

Anno 2022 a NAPOLI – SALERNO – POMPEI.

Al fine di assicurare il benessere dei minorenni l’A.C. ha organizzato negli anni diverse iniziative nel periodo estivo per bambini/bambine e ragazzi/ragazze dai 0 ai 17 anni residenti nel Comune ivi compresi gli emigrati all’estero ed iscritti all’AIRE.

Turismo:

Per ciò che attiene al turismo e le iniziative legate alla cultura è di fondamentale importanza evidenziare che a partire dal marzo 2020 a causa della pandemia da Covid – 19 tutte le manifestazioni in presenza hanno subito un arresto.

Nello specifico sono state realizzate:

Celebrazione delle festività natalizie: Anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022.

Organizzazione manifestazioni carnevalesche: Anni 2019 – 2020 – 2023.

Organizzazione manifestazioni Estate Castrofilippese – Sagra della Cipolla : 2018 – 2019 – 2022.

CONCLUSIONI

Questo è in sintesi quanto realizzato dall’Amministrazione Badalamenti in questi cinque anni; logico pensare che si sarebbe potuto fare di più, ma posso assicurarVi che il mio impegno, in questi cinque anni, è stato costante e giornalmente sul campo, nonostante le innumerevoli e svariate difficoltà incontrate durante il percorso amministrativo.

