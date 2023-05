Auto si schianta con un trattore, morto 76enne di Canicattì

Incidente stradale all’ingresso di Siracusa. Un uomo di 76 anni, Agostino Lo Monaco, originario di Canicattì, è deceduto in seguito ad un terribile schianto. L’uomo viaggiava a bordo della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un trattore.

L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dalle lamiere ma per il 76enne non c’è stato nulla da fare. Inutile anche la chiamata per fare atterrare l’elisoccorso. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale.