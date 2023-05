Racalmuto, il 2 giugno al via il Festival del Tarallo

Tutto pronto per il Festival del Tarallo di Racalmuto. La manifestazione è in programma il prossimo 2 giugno, a partire dalle ore 11 in piazza Crispi. La kermesse, organizzata da Food and Beverage Racalmuto in partnership con il Comune di Racalmuto e Casa Sciascia ,attende numerose presenze, non solo grazie alle proposte delle 10 postazioni food, ognuna con una specialità diversa, ma anche per gli eventi di musica live, dj set e gli amatissimi show cooking.

Ci saranno 10 postazioni food con 200 posti a sedere oltre a spettacoli, mostre fotografiche e oggetti legati alla storia del tarallo. Per garantire la sicurezza saranno impiegati addetti fra safety e Security sorveglieranno h24 l’area dell’evento. Presenti inoltre unità di personale primo soccorso con ambulanze.