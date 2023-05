L’I.I.S.S. Galileo Galilei di Canicattì in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra avvia il laboratorio didattico “Testimoni di pace”

Grazie ad un protocollo d’intesa tra l’I.I.S.S. Galileo Galilei di Canicattì e l’Associazione Nazionale Vittime

Civili di Guerra (ANVCG) ha preso avvio oggi il laboratorio didattico “Testimoni di pace”.

L’iniziativa nasce per sensibilizzare le giovani generazioni sugli effetti tragici che hanno le guerre sulle

popolazioni civili.

All’incontro ha preso parte il Commissario Straordinario ANVCG per la Provincia di Agrigento, Dott.

Giuseppe Scimé, nonché la Responsabile del Laboratorio per l’ANVCG, Avv. Iolanda Scimè che, dopo aver

spiegato le finalità dell’Associazione e l’importanza del ruolo da essa svolto da 80 anni a questa parte,

hanno proiettato diversi video di reduci e vittime civili di guerra le cui testimonianze hanno fatto

comprendere l’attualità del tema nonché gli orrori della guerra che, a distanza di decenni, continuano

tutt’ora a mietere vittime innocenti.

All’incontro di formazione ed informazione hanno partecipato gli alunni delle classi 1 D AFM e 2 C AFM

guidati dal docente referente Prof. Antonio Comparato, dai docenti Prof. Margherita Piazza, Elvira Restivo e

Vincenzo Castelli.

Il convegno è stato voluto convintamente dalla Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. Galilei di Canicattì, Prof.ssa

Rosa Cartella che, auspicando una sempre maggiore ed intensa collaborazione con l’ANVCG Onlus, ha

affermato come “L’educazione e la crescita dei nostri alunni deve obbligatoriamente svilupparsi nella

cultura della pace e, grazie a queste iniziative aperte alla collaborazione con l’associazionismo, l’obiettivo

diventa quello di far comprendere quali sono le tragiche conseguenze delle guerre sulle popolazioni civili”.