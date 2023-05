Il Movimento Sommatino Vince esprime soddisfazione per la decisione del Ministero del Made in Italy

“Il Movimento Sommatino Vince, per tramite il proprio portavoce Emilio MANAO’, esprime soddisfazione per la decisione del Ministero del Made in Italy, che mette a disposizione somme importanti anche per le imprese di Sommatino; è una Vittoria da prendere al volo, per cui invitiamo il Sindaco ad attivarsi affinché le domande che le imprese possono presentare, siano facilitate da un nuovo punto; un nuovo sportello che allarghi anche le competenze dello Sportello Verde già istituito a Sommatino, facendo un’ulteriore convenzione con Invitalia – l’unica delegata dal Ministero ad accettare la presentazione delle domande”, continua Manaò affermando: “quelle che mette a disposizione il Ministero, sono somme importantissime – se consideriamo che unitamente a Sommatino sono 22 i Comuni Siciliani, per cui il Ministero stesso mette a disposizione le risorse stanziando in totale circa 22 milioni di euro, con l’obbiettivo di rilanciare le attività imprenditoriali dell’area, salvaguardare i livelli occupazionali ed attrarre nuove investimenti; per questo come detto, invitiamo il Sindaco Toto Letizia e soprattutto il Presidente del Consiglio Comunale Rosalba Sanfilippo ed il Consigliere Vinciguerra ad attivarsi acchè vengano allargate le compentenze dello sportello verde, limitato nella presentazione di queste domande per leggerezze di Forza Italia e dell’On.le Mancuso, che hanno visto poco lontano sulle possibilità allargate, che invece potevano avere sin da subito uno sportello più ampio; sicuramente lo Sportello Verde sarà ben lieto di avere delle competenze in più che lo possano rendere efficace e produttivo davanti alla possibilità di tante imprese oltre quelle agricole, di accrescere il proprio giro di affari e quindi di fare da volano anche alla crescita di tutto il tessuto economico del Sommatinese. Per questo, siccome si parla di rilancio delle attività imprenditoriali dell’area, della salvaguardia dei livelli occupazionali, ed appunto di attrarre investimenti, invitiamo il Comune di Sommatino ad attivarsi per fare una ulteriore convenzione con Invitalia anche con la sede già presente a Caltanissetta, che gestisce unitamente a tutte le sedi di Invitalia per il Ministero, la presentazione delle domande, attraverso lo sportello virtuale; e qui che riteniamo importante sottolineare le funzioni aggiuntive che potrebbero avere gli sportelli già esistenti a Sommatino, cercando di concentrare tutto in un unico sportello. A quanto pare, le domande si possono presentare già dalla data odierna e lo possono fare imprese, cooperative, consorzi e reti di impresa in riferimento appunto alle agevolazioni previste dalla legge 181/89 sulle aree di crisi industriali individuate in Sicilia come Sommatino, per cui si punta a semplificare ed accelerare le procedure di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale”.