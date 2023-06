Canicattì, Insieme per gli altri: incontro su la Sinodalità

Evento di lunedì 12 giugno 2023 promosso dall’Associazione Insieme per gli altri .

Questo quarto ed ultimo incontro per l’anno sociale in corso vedrà ancora una volta la presenza

di S.E. Mons Baldo Reina, Vescovo Ausiliare di Roma.

Ci si incontrerà presso la Chiesa San Diego di Canicattì.

Alle 18,00 Mons. Reina presiederà la Celebrazione Eucaristica, a seguire alle 19,00,intratterà gli intervenuti,

sul tema cardine dei momenti formativi di quest’anno: la Sinodalità, in particolare su Sinodalità: un popolo

in ascolto…in ascolto di Maria.

Anche questo incontro mira a dare con nuovi spunti di riflessione.