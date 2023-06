Canicattì, gli rubano l’auto mentre fuma sigaretta in balcone

Vede in diretta il furto della sua auto mentre si trova affacciato a fumare una sigaretta in balcone. È successo a Canicattì dove una guardia giurata si è recato al locale commissariato a denunciare l’accaduto. L’uomo ha visto passare in rapida successione due Fiat Cinquecento sotto casa e ha subito notato che una delle due era proprio la sua automobile.

Le forze dell’ordine, ricevuta la segnalazione, si sono messe sulle tracce dei balordi e in serata hanno ritrovato il veicolo in via Della Costituzione, a Canicattì. La Cinquecento aveva il cilindro dello sportello, il quadro e il blocca sterzo danneggiato.