Licata, ecco la giunta del sindaco Balsamo: le deleghe

Dopo la nomina della Giunta Municipale, il sindaco di Licata Angelo Balsamo con propria Determinazione, la n. 26 del 13 giugno 2023, ha proceduto stamani al conferimento delle relative deleghe assessoriali.

I NUOVI ASSESSORI

Dott.ssa Maria Platamone: Vicesindaco, Pubblica Istruzione; Pari Opportunità; Servizi Sociali; Solidarietà; Servizi Demografici; Integrazione Culturale; Tutela e Sviluppo dell’Agricoltura e della Pesca. Avv. Salvatore Graci: Patrimonio; Beni Confiscati alla Mafia; Avvocatura; Ufficio Europa; Attività Produttive; Artigianato ed Industria. Arch. Angelo Curella: Urbanistica e Lavori Pubblici; Attuazione PNRR; Protezione Civile; Recupero del Centro Storico; Demanio; Servizi Cimiteriali; Toponomastica; Manutenzione Edilizia Popolare; Randagismo. Dott. Francesco Comparato: Bilancio e Finanze; Tributi; Società Partecipate. Sig. Salvatore D’Addeo: Transizione Digitale; Innovazione Tecnologica; Beni Culturali; Cultura; Teatro Comunale; Fondazioni; Politiche per la Legalità. Dott.ssa Maria Sitibondo: Politiche per il Turismo; Politiche Giovanili e per lo Sport; Spettacoli e Grandi Eventi; Gemellaggi; Promozione del Territorio; Democrazia Partecipata; Rapporti con le Istituzioni; Comitati di Quartiere; Eventi Religiosi; Sanità. Dott. Salvatore Manuello: Rifiuti; Suap; Polizia Municipale; Decoro Urbano; Verde Pubblico; Ambiente; Trasporti e Viabilità; Personale; Risorse Idriche.

I CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI

Ecco i nomi dei ventiquattro Consiglieri Comunali che si insedieranno ufficialmente il 23 giugno 2023 in occasione della prima seduta del Consiglio convocata dal presidente uscente Giuseppe Russotto:

Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Anna Triglia, Salvatore Posata, Andrea Burgio, Mario Parisi, Luigi Lanza, Maria Sitibondo, Giovanni Spiteri, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Rosario Cosentino, Elisa Cigna, Carmelinda Callea, Vincenzo Graci, Carmelo Caico, Angelo Curella, Giuseppe Federico, Jenna Ortega, Francesco Moscato, Stefania Graci, Angelo Ripellino, Daniele Cammilleri e Fabio Amato, proclamato in quanto primo tra i non eletti alla carica di sindaco ad aver superato il 20 per cento dei consensi.