Future Cup 2.0 2023: Sofia Giardina e Quinta Putano convocate per l’AreA Sud

Le giovani atlete Sofia Giardina e Quinta Putano sono state ufficialmente convocate per partecipare alla manifestazione nazionale “Future Cup 2.0 2023”. L’evento, organizzato dalla Divisione Calcio a 5 e dal Settore Giovanile Scolastico, si terrà a Salso Maggiore e vedrà la partecipazione di numerose promesse del calcio giovanile.

Sofia Giardina e Quinta Putano hanno superato brillantemente la selezione che si è tenuta a Cosenza lo scorso 11 giugno 2023, guadagnandosi il posto nella squadra che rappresenterà la regione. Entrambe le atlete sono state scelte per far parte dell’AreA Sud, un riconoscimento prestigioso che permetterà loro di mettere in mostra le proprie abilità e competere con altre giovani talenti provenienti da tutta Italia.

La Future Cup 2.0 promette di essere un evento di grande importanza nel panorama del calcio giovanile. Le partite saranno trasmesse su Futsal TV durante il weekend del 17 e 18 giugno 2023, permettendo a un vasto pubblico di seguire le gesta delle giovani atlete. Inoltre, le eventuali finali verranno trasmesse su Sky Sport, offrendo una visibilità ancora maggiore a questo torneo di alto livello.

La società sportiva A.S.D. Futsal Academy Canicattì è estremamente orgogliosa di poter contare su due eccellenti rappresentanti come Sofia Giardina e Quinta Putano. Non solo porteranno in alto il nome della società, ma anche della città di Canicattì e di tutta la Sicilia. Questa convocazione è un riconoscimento del talento e dell’impegno dimostrato da entrambe le atlete, che si sono distinte per le loro capacità tecniche e la determinazione mostrata sul campo.

La partecipazione alla Future Cup 2.0 rappresenta un’opportunità unica per Sofia e Quinta di confrontarsi con le migliori giovani promesse del calcio italiano e di acquisire ulteriori esperienze che sicuramente contribuiranno alla loro crescita sportiva.

L’intera società e la comunità sportiva di Canicattì augurano a Sofia Giardina e Quinta Putano il massimo successo durante la Future Cup 2.0. Siamo certi che daranno il massimo e rappresenteranno al meglio i colori della loro squadra e della loro regione, dimostrando il valore del talento siciliano nel panorama calcistico nazionale.