Licata, costituito il gruppo “Lega Salvini-premier” in consiglio comunale

E’ stato costituito il gruppo consiliare Lega Salvini Premier in seno al Consiglio comunale di Licata. Ne fanno parte i 3 consiglieri eletti nella lista Lega alle ultime consultazioni: Jenna Ortega, Enzo Graci e Giuseppe Federico. Capogruppo è stata indicata Jenna Ortega. “Siamo in maggioranza e sosteniamo l’amministrazione guidata dal Sindaco Angelo Balsamo – il breve commento dei tre consiglieri comunali – certi di poter dare un contributo importante su temi cruciali per l’economia cittadina a partire da agricoltura, turismo e pesca. Avremo tre Presidenze di Commissioni consiliari: Federico all’Annona (Tasse e Tributi), Ortega alla Sanità e Graci alle Attività Produttive oltre alle importantissime deleghe assegnate alla vicesindaca Francesca Platamone con cui lavoriamo in sinergia. Siamo orgogliosi di essere i primi a poter rappresentare come gruppo il partito in Consiglio comunale”.