Avvelenati quattro cani in venti giorni a Castrofilippo, il sindaco: “Disumano”

Quattro cani randagi uccisi con delle esche avvelenate in meno di un mese. Succede a Castrofilippo, nell’agrigentino.

A lanciare l’allarme, e denunciare l’accaduto ai carabinieri, è stata l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Totò Gioacchino Baio: “Quattro cani avventori peraltro in zone fuori dal centro abitato, in luoghi dove non avrebbero dato fastidio a nessuno. Si tratta di soluzioni disumane e ingiustificabili. Richiamiamo tutti al senso di umanità e condanniamo questi gesti. Ricordiamo inoltre che l’uccisione di animali costituisce un reato. Adotteremo gli opportuni provvedimenti.” I carabinieri della locale stazione da giorni stanno indagando per scoprire chi possa esserci dietro l’avvelenamento degli animali.