Grotte, paga quasi 500 euro per l’assicurazione online: era una truffa

Naviga su internet e trova un prezzo ritenuto conveniente per stipulare l’assicurazione. Ben presto ha scoperto che si trattava di una vera e propria truffa online. L’ennesima vittima del raggiro in provincia di Agrigento è un sessantenne di Grotte. L’uomo, dopo aver richiesto un preventivo, ha contattato i presunti venditori per stipulare l’assicurazione.

Così ha versato 497 euro tramite carta prepagata ma la polizza, che credeva un affare, altro non era che una truffa. L’uomo si è recato dai carabinieri della locale stazione e ha presentato una denuncia. I militari dell’Arma, al termine di un’attività investigativa, sono risaliti agli autori. Si tratta di un 65enne e un 21enne della provincia di Napoli. Entrambi sono stati denunciati alla procura di Agrigento per truffa.