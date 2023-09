All’Istituto Federico II di Naro è stato festeggiato l’inizio del nuovo anno scolastico ed è stata grande accoglienza per gli studenti delle prime classi.

Varcando per la prima volta il portone d’ingresso della scuola i nuovi studenti si sono trovati immersi in un’atmosfera gioiosa, grazie soprattutto alla dirigente scolastica Rosetta Cartella che ha accolto tutti gli alunni e in particolare quelli delle prime classi, portando il suo saluto anche a tutto il personale, docente e non.

Un discorso significativo, quello della dirigente scolastica, che ha toccato le corde della sensibilità dei nuovi studenti, specialmente quando con loro ha dialogato sul valore dello studio per se stessi e per la locale comunità in cui si vive.

Altro momento toccante del discorso della dirigente scolastica è stato quello della parte finale sull’importanza dell’Inno Nazionale e sul suo significato storico e attuale.

E proprio l’Inno nazionale è stato intonato, nel giorno dell’accoglienza e dell’inizio del nuovo anno, dalla voce ferma e vibrante di Carmelo Porrello, già studente dell’Istituto Federico II, che ha attratto l’attenzione di tutti i presenti, giungendo anche a commuoverli visibilmente.

Gli alunni delle prime classi hanno poi visitato tutti i locali scolastici, compresa la palestra e i vari laboratori, concludendo la visita nella sala appositamente allestita per il rinfresco d’inizio anno che ha concorso a creare un clima ancor più gioviale.