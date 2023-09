Prenderanno il via il prossimo ottobre 2023, due progetti di laboratori gratuiti di teatro sociale, organizzati dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento: True Colors (colori veri) laboratorio che affronterà i temi della discriminazione (body shaming, bullismo e cyberbullismo, omofobia e transfobia, razzismo, sessismo e stereotipi di genere) e Il Mostro, laboratorio che affronterà il tema della violenza sulle donne ed il femminicidio.

Ogni laboratorio di teatro, di durata annuale, sarà strutturato in incontri settimanali e si concluderà con uno spettacolo teatrale volto alla sensibilizzazione del pubblico nei riguardi delle tematiche affrontate.

Il laboratorio contro il femminicidio, si concluderà con la messa in scena dello spettacolo teatrale “IL MOSTRO – Studio teatrale da “Ferite a morte” di Serena Dandini: da un ipotetico aldilà, nove donne racconteranno il proprio assassinio per mano di un uomo. Lo specchiarsi dei racconti, determinerà nelle protagoniste la presa di coscienza delle proprie fragilità, delle proprie insicurezze, ma anche dell’unico loro errore, l’aver sottovalutato segnali inequivocabili provenienti da un amore malato, quell’amore che prima le ha sedotte, poi imprigionate ed infine uccise. La pièce, andata già in scena nel 2018 e 2019, ha avuto numerosi premi e riconoscimenti: 1° Premio Social alla V edizione (2019) del “Concorso Nazionale Portici in Teatro” – Premio regionale Ulisse 2019 (Premio speciale “Nuccio Pappalardo”) alla “Migliore interprete under 30” – Premio “Mascherone d’oro 2019” AICS per la “Migliore regia” e “Migliore attrice non protagonista” – Premio Regionale Città Di Castelbuono – II Edizione (2021), quale “Migliore lavoro teatrale” su una rosa di 116 concorrenti provenienti da tutta la Sicilia, con la seguente motivazione: “Ineccepibile lavoro, elegante e curato nei dettagli. Ha conquistato la giuria con scelte stilistiche che difficilmente passano inosservate agli occhi degli intenditori, configurandosi come un prodotto raffinato e accompagnato, durante tutta la rappresentazione, dal buon gusto.”

Gli interessati ai laboratori gratuiti, possono presentarsi all’open day previsto domenica 01 ottobre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso il TeatrAnimahub di via Oblati 96 Agrigento o chiamare ai numeri 3270044269 e 3291148371.