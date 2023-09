Un ventenne di Canicattì è stato arrestato, e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di un’ordinanza che applica una misura cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Agrigento. Si tratta del giovane che, nel primo weekend del mese, ha creato scompiglio in piazza Dante: ha rapinato un 14enne portandogli via il portafogli, e all’arrivo dei poliziotti anziché calmarsi ha iniziato a insultare e minacciare. Stando all’accusa, a certo punto, il giovane avrebbe anche afferrato al polso uno degli agenti e lo avrebbe, con violenza, sbattuto contro un muro, cercando di prendere qualcosa (un coltello di circa 17 centimetri) dal marsupio. Il ventenne venne, allora, denunciato dai poliziotti del commissariato cittadino. Gli agenti accertarono inoltre che il canicattinese era stato anche destinatario di un avviso orale, firmato dal questore. Un provvedimento che lo invitava a comportarsi secondo le regole. Adesso per rapina, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e inosservanza del provvedimento d’autorità, è stato arrestato e messo ai domiciliari.