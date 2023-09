“Diverse segnalazioni, soprattutto da parte di viaggiatori anziani di Canicattì e Agrigento, che gli autobus di linea, gestiti dalla SAIS trasporti, Catania aeroporto- Agrigento arrivano alla stazione di Canicattì, e quindi ad Agrigento, perennemente con un ritardo che va dai venti ai quaranta minuti. Questo problema sarebbe stato segnalato diverse volte da diversi viaggiatori alla società gestore del servizio senza nessun risultato tangibile.” Cosi in una nota il sindacato Cigl che scrive alla ditta per avere delle delucidazioni in merito. “Questa situazione di evidente precarietà del trasporto extraurbano mette a dura prova tutti i viaggiatori pendolari, soprattutto gli anziani che sono costretti ad aspettare all’addiaccio, in balia degli eventi meteo, caldo, freddo vento, pioggia, 20, 30, 40 minuti oltre l’orario previsto dalle tabelle affisse nell’autostazione. Insomma, il viaggiatore non sa mai con sicurezza quando questi autobus arrivano. Riteniamo, scrivono il Segretario Generale SPI-CGIL Gancemi e il Segretario Generale CGIL Buscemi,che questa incomprensibile situazione, che non ha una spiegazione razionale, vada affrontata e risolta nel più breve tempo possibile per mettere in condizione i viaggiatori di organizzare, com’è loro diritto, i propri tempi di vita senza alcun disagio.”