La Giunta comunale con delibera n. 98 del 26 settembre scorso ha aumentato del 30 per cento l’indennità del Presidente del Consiglio Comunale, Maria Teresa Rago.

Non vogliamo dare giudizi sul premio che la giunta comunale ha voluto dare al lavoro del nuovo presidente del consiglio, ma riteniamo che l’atto doveva essere discusso e votato in consiglio comunale, per rispettare le competenze in materia di bilancio e di determinazione delle indennità dei componenti del consiglio stesso. Ad oggi, l’aumento è da considerarsi un atto inopportuno e inelegante, che calpesta l’autonomia del consiglio, ma intanto la presidente Maria Teresa Rago percepirà l’indennità dal 16 Giugno, giorno dell’insediamento del Consiglio Comunale, ad oggi, portandosi a casa una cospicua somma senza che il consiglio comunale abbia lavorato in questi mesi e senza che lo stesso consiglio abbia deliberato l’aumento.

Un bel modo per ripianare i debiti. Quelli elettorali, però, perché gli altri, quelli inventati, hanno compreso tutti che non esistono, dato che la nuova amministrazione non bada a spese.

I Consiglieri Comunali di Ravanusa Viva