Stefano e Davide Ferro del Panificio Panyllo hanno conquistato il record dell’arancino più grande del mondo nel corso dell’evento “Megarancino, l’arancino più grande del mondo: c’è la storia dentro”, svoltosi ieri sera a Messina, in una gremita piazza Duomo, realizzato con il sostegno del Comune di Messina e il supporto di Confcommercio Messina e il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina.

Il titolo

Il titolo è stato assegnato da Lorenzo Veltri, giudice del Guinness World Records, noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 Lo Show dei Record, con Gerry Scotti. Il Megarancino ha raggiunto il peso di Kg 56,200 per 60 cm di altezza e 55 cm di diametro, superando ampiamente il precedente record di 32,7 Kg ottenuto nel 2019 a Catania.

La scenografica cottura nella grande pentola, la pesata e la verifica degli ingredienti dopo aver aperto l’arancino, sono stati i momenti clou, sotto l’occhio vigile del rigoroso giudice Lorenzo Veltri, coadiuvato dall’ispettore metrico Salvatore Ciulla e dalla biologa Rosalba Comerci.

“Felici per tutta Messina”

“Siamo felici per noi, per Messina e per tutta la categoria del settore della rosticceria della città”. Questo il primo commento a caldo di Stefano e Davide Ferro. “E’ una grande emozione aver ottenuto il prestigioso titolo internazionale – hanno detto -, dopo un lavoro intenso durato settimane e un grande sforzo organizzativo. Ringraziamo coloro che ci hanno supportato, in primis la nostra famiglia, il Comune di Messina, i Comuni della provincia che hanno partecipato, Sabrina Assenzio che ha creato il progetto, il vicepresidente di Confcommercio Maurizio La Malfa, l’ingegnere Francesco Mento che ha curato l’organizzazione tecnica e tutte le persone che hanno lavorato per il successo dell’intera manifestazione”.

Presenti il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro .

Soddisfatta Sabrina Assenzio, presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina, che ha realizzato il progetto territoriale “Megarancino”. “Questo evento – ha dichiarato – ha veicolato dentro un grande arancino valori importanti: l’identità territoriale, la collaborazione tra imprenditori, l’attenzione ai sani stili di vita ed al cibo di qualità, la sensibilità per i bambini, le famiglie, le persone speciali e gli animali, le scelte di sostenibilità e l’eticità nelle filiere agroalimentari. Grazie alla famiglia Ferro, a tutti i protagonisti di “Megarancino” ed all’abbraccio della nostra città.”.

Piazza Duomo un grande parco gastronomico

Per l’occasione Piazza Duomo si è trasformata in un parco gastronomico, dove è stato possibile gustare il nuovo arancino Messenion, con gli ingredienti provenienti dai Comuni di Messina, Galati Mamertino, Giardini Naxos, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e Tripi, in buona parte presenti anche negli stand allestiti con i prodotti tipici delle loro migliori aziende.

Si è svolta, inoltre, la mostra canina curata da MP Eventi di Maria Poscia. Sul palco si sono esibiti artisti locali. Lo spettacolo è stato coordinato dal direttore artistico Giovanni Grasso dell’Agenzia Karamella e presentato da Alice Carbonaro. Radio Zenith, con Teresa Impollonia, ha curato la diretta e il DJ Set con Marco Inferrera.