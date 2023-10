Il sostituto procuratore della Repubblica Maria Barbara Grazia Cifalinò ha avanzato tre richieste di condanna nei confronti di altrettanti imputati coinvolti in un’inchiesta su un traffico di cocaina, in alcuni casi proveniente dalla Calabria, che poi veniva smerciata soprattutto a Canicattì, e un giro di riciclaggio di auto.

Il processo è in corso al gup del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli. Il 18 dicembre si torna in aula per la sentenza. Nella stessa inchiesta furono coinvolte altre persone: in nove sono attualmente sotto processo col rito ordinario davanti i giudici della prima sezione penale.