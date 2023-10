Le Vie dei Tesori ritornano a Sciacca per la loro sesta edizione consecutiva, per tre weekend con un programma molto frastagliato, che rilegge luoghi conosciuti ma ne scopre anche di inediti. Dallo straordinario “matroneo” della Badia Grande, all’antichissima San Nicolò La Latina, che fu sede templare, sono tredici i luoghi che apriranno le porte a Sciacca; e molte sono le esperienze, tra necropoli, grotte vaporose, cammini inediti, senza dimenticare la grande tradizione delle ceramiche e del corallo. Si parte sabato prossimo (7 ottobre) e si va avanti fino al 22 ottobre, sempre sabato e domenica, in collaborazione con il Comune.

Il festival Le Vie dei Tesori a Sciacca verrà presentato martedì 3 ottobre alle 11.30 Palazzo Comunale – Sala Blasco. Saranno presenti il sindaco di Sciacca, Fabio Termine e l’assessore alla Cultura Salvatore Mannino; Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori; Roberto Di Raimondo, responsabile Area retail Agrigento di UniCredit, main sponsor del festival; e i numerosi partner che hanno collaborato al programma.