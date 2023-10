“Invece di proporre soluzioni per risolvere gli attuali problemi del sistema sanitario, da mesi i cittadini vengono abbagliati dall’imminente arrivo di medici “importati” da Paesi stranieri”.

Lo dice oggi il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, raccogliendo l’ennesima richiesta di aiuto che arriva dai territori. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia delll’Ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata pochi giorni fa sarebbe stata disposta la sospensione di tutti i ricoveri ordinari e programmati, garantendo solo quelli urgenti, giustificando il tutto con la cronica carenza di personale medico, con la grande mole di lavoro che l’Unità operativa complessa di Agrigento, da cui Licata dipende, deve sostenere e dall’assenza per malattia di due medici.

“Se confermata – dice Catanzaro – tale interruzione di servizio comporterebbe un danno per tutta la comunità di Licata, della vicina Palma di Montechiaro e di altri paesi limitrofi. Da ciò che si apprende – aggiunge Catanzaro – probabilmente siamo di fronte ad un’attività di programmazione e di gestione del personale piuttosto carente, sulla quale le autorità sanitarie regionali devono fare le opportune verifiche. Purtroppo si rinnova la preoccupazione, come accade nel resto della provincia di Agrigento in altri presidi e in altre unità operative, che i disservizi siano anticamera di chiusura di servizi primari e fondamentali per garantire il diritto alla salute”.

“Il governo regionale non può rimanere chiuso nelle stanze del potere – conclude Catanzaro – deve sapere ciò che succede nei territori, deve sapere che in ogni parte della Sicilia ci sono realtà che fanno da contraltare agli annunci di risoluzione di problemi con l’immissione in servizio di medici stranieri”.

A nome del Pd, il capogruppo Michele Catanzaro annuncia una dettagliata interrogazione al Presidente della Regione ed all’Assessore alla Salute.