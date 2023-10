CNA Canicattì e Cna Provinciale di Agrigento saranno presenti alla manifestazione, indetta per stamane dal Comitato civico pro ospedale, per sensibilizzare il governo regionale a potenziare il “Barone Lombardo”, a cui va garantita un’ adeguata e moderna condizione logistica, strutturale e in termini di apparecchiature, necessaria per offrire il livello di assistenza sanitaria che merita nel rispetto anche del consistente bacino di utenza a cui è rivolto il prezioso servizio. Il presidente della sede locale della Confederazione, Gero Nobile, assicura una significativa mobilitazione di dirigenti locali e associati per unirsi al corteo che partirà alle ore 9,30 da Piazza IV Novembre. E in prima fila anche i vertici provinciali della Cna, il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto, per rafforzare la posizione dell’Associazione datoriale in riferimento ad un tema, quello socio-sanitario, “su cui – affermano – poniamo grande attenzione a salvaguardia della salute che è un diritto sancito dalla Costituzione, assolutamente da garantire con efficienza e continuità”.