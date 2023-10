Il giudice di pace di Catania ha condannato la compagnia aerea Volotea di rimborsare 934 euro a due passeggeri che hanno avuto il volo da Fontanarossa a Genova cancellato per sciopero. E’ successo lo scorso 21 ottobre 2022. La compagnia aerea, tuttavia, non ha fornito la giusta assistenza ad una coppia di Savona, che hanno dovuto comprarsi a proprie spese un volo alternativo per raggiungere la meta desiderata.

Applicato il regolamento

“Il giudice di Pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso che ha assistito i passeggeri – , ha applicato il regolamento comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri anche per voli cancellati per sciopero. La compagnia aerea, infatti, anche in circostanze eccezionali, come quella dello sciopero, deve fornire assistenza ai passeggeri ed il diritto a rimborso o all’imbarco su volo alternativo”.

