I carabinieri della Compagnia di Canicattì, al termine di un’attività investigativa, hanno arrestato un ventiquattrenne disoccupato del posto per i reati di tentata rapina e lesioni personali. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari. Il giovane è ritenuto il responsabile della notte di follia verificatasi lo scorso 14 maggio quando un cinquantottenne è stato picchiato e accoltellato in un tentativo di rapina.

Il giovane, secondo quanto ricostruito anche grazie all’ausilio delle telecamere, avrebbe raggiunto il 58enne all’interno di un locale dove sono posizionate alcune macchinette automatiche di snack intimandogli di consegnargli il portafoglio. Al rifiuto dell’uomo lo avrebbe colpito prima con una testata per poi sferrargli ben due fendenti con un coltello. La vittima, per fortuna non in pericolo di vita, fu soccorso e trasportato all’ospedale Barone Lombardo. Al termine delle indagini, i carabinieri sono riusciti a individuare l’autore del gesto che è stato arrestato.