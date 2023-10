Gloria Peritore, campionessa mondiale di Kickboxing e pugile professionista, torna nella sua amata provincia: sarà ospite a Siculiana per uno stage di sport da combattimento

Soprannominata “The Shadow” per le sue movenze sul ring, Gloria, originaria di Licata (AG), terrà il suo primo stage il 12 novembre a Siculiana, organizzato dalla palestra MUSCLE & FITNESS, promosso dall’organizzatrice Gisella Puccio. L’evento si terrà dalle 10:30 alle 13:30 presso il Plesso Don Bosco, situato in Via Roma.

Gloria è reduce dalla sua seconda vittoria nella boxe professionistica, ha combattuto infatti il 13 ottobre al teatro Italia di Roma, durante la Boxing Night organizzata dalla Opi Since ’82, con a fianco il suo coach e compagno di vita, Manuele Raini.

Lo stage si svilupperà intorno alle principali tecniche sportive che caratterizzano le discipline praticate da Gloria Peritore, il pugilato e la kickboxing, con un focus sui valori motivazionali ed emotivi che lambiscono gli sport da combattimento

Gloria è fondatrice e promotrice dell’associazione antiviolenza The Shadow Project (www.theshadowproject.it), che organizza eventi di promozione dello sport per prevenire e contrastare la violenza, orientata all’empowerment femminile.