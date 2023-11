Aria di crisi tecnica all’Ufficio tecnico del Comune di Campobello di Licata. Il responsabile del settore, Giovanna Rita La Verde, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, per motivi non meglio specificati. Al momento, al suo posto, il commissario straordinario non ha designato nessuno.

Sulla improvvisa decisione di La Verde è intervenuto il sindaco uscente Antonio Pitruzzella.

“Registriamo con dispiacere le dimissioni dell’architetto Giovanna La Verde da responsabile dell’ufficio tecnico comunale – si esprime così Pitruzzella -.

Un’ulteriore battuta d’arresto in un momento particolarmente difficile e delicato per il nostro Comune, le cui conseguenze potrebbero essere gravissime per le attività ordinarie e per la prosecuzione e l’avvio degli investimenti che in pochi mesi di amministrazione eravamo riusciti ad approvare (rifacimento strade ed immobili comunali, ristrutturazione piazza Berlinguer, investimenti Pnrr sulla transizione digitale, palestra scuola media Mazzini, efficientamento energetico centro polivalente, messa in sicurezza delle discariche di contrada Musta e di contrada Bifara, progettazione di: comunità energetiche, strade interpoderali, palazzetto dello sport, cinema Italia, lo spostamento del centro comunale di raccolta dei rifiuti)”. “L’ufficio tecnico era e sarà al centro della nostra azione amministrativa – è la conclusione dell’ex sindaco -. Poco prima di decadere (su recente decisione del Consiglio di giustizia amministrativa), avevamo fissato, in accordo coi nostri capi settore, le somme per tre assunzioni tecniche (una categoria D e due C)”.

Giovanni Blanda