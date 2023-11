Anche quest’anno gli “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” garantiranno in coincidenza della Festività di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti l’apertura della “Cappella Livatino Corbo” dove si trovano le spoglie mortali del Magistrato Beato. L’iniziativa è dell’associazione intitolata al primo ed unico Magistrato elevato agli onori degli altari che attraverso soci e volontari di altri gruppi laicali ripeterà l’apertura della Cappella dove riposano, assieme ai suoi genitori ed ascendenti, le spoglie del Magistrato dalle 9,30 alle 12 dalle 16 alle 18.

“Per l’occasione mi piace rinnovare il ringraziamento ai componenti la Pastorale Giovanile per la collaborazione durante tutto l’anno -dice Giuseppe Palilla, presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” – ed anche ai gruppi della “Divina Misericordia” e del “Gam” che ci aiuteranno in questi altri due giorni di apertura. Invito ancora tutti i componenti dei gruppi laicali e dell’associazionismo cattolico cittadino e non solo a collaborarci tutto l’anno in iniziative a vantaggio della nostra società e a quelle che si vorranno realizzare insieme per rendere sempre più presente nella quotidianità l’Esempio Vissuto del nostro Amico e Concittadino elevato agli onori degli altari Rosario Livatino”.